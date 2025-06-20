Blind ermittelt - Die nackte KaiserinJetzt kostenlos streamen
Blind ermittelt
Folge 12: Blind ermittelt - Die nackte Kaiserin
Ein mysteriöser Raubmord bringt ein lange verschollenes Foto aus dem Jahr 1898 ans Licht: die letzte Aufnahme von Kaiserin Sisi, die sie nackt nach ihrem Tod zeigt. Das Bild gilt als verflucht, denn alle, die es gesehen haben, starben. Auch das Mordopfer Navid Moradi-Binder soll es betrachtet haben. Ermittler Alexander Haller und sein Kollege Niko Falk stoßen auf fanatische Sisi-Anhänger und düstere Legenden rund um die Kaiserin. Besetzung: Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Jaschka Lämmert (Laura Janda) Michael Edlinger (Peter Lassmann) Julia Hartmann (Charlotte Binder) Karim Rahoma (Navid Moradi-Binder) Matthias Hack (Norbert Steiner) Miriam Hie (Tina Steiner) Ferdinand Seebacher (Tobias Meindl) David Rott (Wolfang Gansmeir) Regie: Katharina Mückstein Drehbuch: Nils Morten Osburg Bildquelle: ORF/Mona Film/Petro Domenigg
