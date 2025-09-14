Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blind ermittelt

Blind ermittelt - Der Tote im Tiergarten

ORF1Staffel 1Folge 14vom 14.09.2025
Blind ermittelt - Der Tote im Tiergarten

Blind ermittelt - Der Tote im TiergartenJetzt kostenlos streamen

Blind ermittelt

Folge 14: Blind ermittelt - Der Tote im Tiergarten

89 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Auf der Affeninsel im Wiener Tiergarten Schönbrunn wird eine Leiche gefunden. Wer steckt hinter dem tödlichen Anschlag und was hat der mysteriöse Überfall auf einen Klaviertransport damit zu tun? Inhalt: Mordalarm im Zoo! Alex und Niko werden in den Tiergarten Schönbrunn gerufen, wo Nachtwächter Gustl Klingenberger auf der Affeninsel eine Leiche entdeckt hat. Der unbekannte Mann wurde offenbar erstochen. Am Tatort treffen die Ermittler außerdem auf Hauptkommissarin Mia Markovic, die neue Vorgesetzte von Lassmann. Sie ist derzeit mit einem rätselhaften Überfall auf einen Klaviertransport beschäftigt und überlässt Alex und Niko die Ermittlungen. Doch je mehr sie über das Mordopfer herausfinden, desto größer wird der Kreis der Verdächtigen. Besetzung: Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Claudia Kottal (Mia Markovic) Michael Edlinger (Peter Lassmann) Michelle Barthel (Marlene Stocker) Christoph Luser (Gustl Klingenberger) Marlene Hauser (Emily Fuchs) Nicole Beutler (Carola Wieser) Simon Hatzl (Gregor Nowack) Julia Koch (Verena Brunner) Leo Reisinger (Markus Böhm) Regie: Sibylle Tafel Drehbuch: Mike Majzen Drehbuch: Sibylle Tafel, Mike Majzen Bildquelle: ORF/Mona Film/Fabio Eppensteiner

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Blind ermittelt
ORF1
Blind ermittelt

Blind ermittelt

Alle 1 Staffeln und Folgen