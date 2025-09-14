Blind ermittelt - Der Tote im TiergartenJetzt kostenlos streamen
Blind ermittelt
Folge 14: Blind ermittelt - Der Tote im Tiergarten
Auf der Affeninsel im Wiener Tiergarten Schönbrunn wird eine Leiche gefunden. Wer steckt hinter dem tödlichen Anschlag und was hat der mysteriöse Überfall auf einen Klaviertransport damit zu tun? Inhalt: Mordalarm im Zoo! Alex und Niko werden in den Tiergarten Schönbrunn gerufen, wo Nachtwächter Gustl Klingenberger auf der Affeninsel eine Leiche entdeckt hat. Der unbekannte Mann wurde offenbar erstochen. Am Tatort treffen die Ermittler außerdem auf Hauptkommissarin Mia Markovic, die neue Vorgesetzte von Lassmann. Sie ist derzeit mit einem rätselhaften Überfall auf einen Klaviertransport beschäftigt und überlässt Alex und Niko die Ermittlungen. Doch je mehr sie über das Mordopfer herausfinden, desto größer wird der Kreis der Verdächtigen. Besetzung: Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Claudia Kottal (Mia Markovic) Michael Edlinger (Peter Lassmann) Michelle Barthel (Marlene Stocker) Christoph Luser (Gustl Klingenberger) Marlene Hauser (Emily Fuchs) Nicole Beutler (Carola Wieser) Simon Hatzl (Gregor Nowack) Julia Koch (Verena Brunner) Leo Reisinger (Markus Böhm) Regie: Sibylle Tafel Drehbuch: Mike Majzen Drehbuch: Sibylle Tafel, Mike Majzen Bildquelle: ORF/Mona Film/Fabio Eppensteiner
