Blind Frog Ranch - Die Schatzsucher von Utah
Folge vom 11.01.2026: Botschaften aus der Vergangenheit
Folge vom 11.01.2026
Duane Ollinger und sein Team folgen bei der Schatzsuche Spuren aus der Vergangenheit. Die Männer haben auf der Ranch Pfeilspitzen entdeckt. Eine wurde aus Obsidian angefertigt. Das vulkanische Glas wird seit Jahrtausenden zur Herstellung von Werkzeugen und Waffen verwendet. Seine molekulare Struktur erlaubt es, Klingen daraus zu schleifen, die schärfer sind als Stahl. Und die größten Vorkommen weltweit befinden sich in Mexiko - dem ehemaligen Aztekenreich. Ein Experte für antike Artefakte soll der Truppe weitere Erkenntnisse zu den Fundstücken liefern.
