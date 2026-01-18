Blind Frog Ranch - Die Schatzsucher von Utah
Folge vom 18.01.2026: Feuer und Flamme
45 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Manchmal braucht man nur ein wenig Glück! Chad Ollinger und James Keenan suchen in der Nähe der Stelle, an der sie auf der „Blind Frog Ranch“ in Utah die Pfeilspitzen gefunden haben, nach einem Zugang, der sie in das unterirdische Höhlensystem führt. Dabei entdecken die Männer einen Frosch. Das Tier ist durch eine Felsspalte an die Oberfläche gekrochen und das Bodenradar zeigt unter der Erde einen Hohlraum an. Ein Bohrtechniker soll dem Team dabei helfen, die Öffnung zu verbreitern, damit Chad die mit Wasser gefüllte Kammer bei einem Tauchgang erkunden kann.
