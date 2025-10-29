Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 5: Eiszeit
40 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Frank erfährt von den heimlichen Bargeldtransaktionen seines Vaters. Derweil versuchen Danny und Maria einen Fall zu lösen, welcher die Rivalität von zwei Brüdern wiederaufleben lässt. Sean wird sein Nachname in der Schule zum Verhängnis. Eddie und Rachel werden als Heldinnen gefeiert, dies hält jedoch nicht lange an.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard
