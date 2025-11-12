Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 9: Der Probelauf
42 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Maria ist entsetzt, als sie vor ihrem Haus auf eine Leiche stößt - zumal der Tote für sie kein Unbekannter ist ... Unterdessen sucht Erin ein klärendes Gespräch mit ihrer Chefin. Dabei fällt es ihr schwer, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Während sich Eddie für einen jungen Polizisten einsetzt, organisiert Frank eine Therapiesitzung für sich und sein Team.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard
