Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 11: Die elegante Lösung
42 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Danny und Maria gehen dem Mord an einer Transfrau nach. Dabei tut sich Maria anfangs schwer, diesen Fall anzunehmen, was auch der besten Freundin der Verstorbenen auffällt. Unterdessen werden Eddie und ihre Partnerin mit Verstärkung von zwei weiteren Kollegen zu einem Einsatz gerufen. Dabei nehmen sie einen aggressiven Mann fest, welcher kurze Zeit später wieder auf freiem Fuß ist - zum Ärger von Eddie und ihrer Partnerin.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard
