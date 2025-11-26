Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 13: Gefallene Helden
Der Polizist Hektor wird von dem Junkie Jill handgreiflich angegangen, weshalb er Jamie zur Verstärkung ruft. Als dieser eintrifft, stellt sich heraus, dass die drogenabhängige Frau keine Unbekannte für ihn ist. Nachdem sich Jamie daraufhin zunehmend für Jill einsetzt, sorgt dies auch bei dem Polizeikommissar für Aufsehen. Unterdessen versuchen Maria und Danny, einen Fall zu lösen, bei dem die Besitzerin eines Comedy-Clubs ermordet wurde.
