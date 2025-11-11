Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blue Bloods - Crime Scene New York

Die sogenannte Reporterin

Kabel EinsStaffel 11Folge 8vom 11.11.2025
Die sogenannte Reporterin

Die sogenannte ReporterinJetzt kostenlos streamen

Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 8: Die sogenannte Reporterin

42 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Danny und Maria treffen bei einem Mordfall auf einen alt bekannten Serienkiller. Erin leidet in der Arbeit unter ihrer Chefin, die sie beobachtet und bevormundet. Jamie nimmt bei einem Überfall nicht nur die Übeltäter, sondern auch eine penetrante Reporterin fest, was die Aufmerksamkeit des Generalstaatsanwaltes erregt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Blue Bloods - Crime Scene New York
Kabel Eins
Blue Bloods - Crime Scene New York

Blue Bloods - Crime Scene New York

Alle 1 Staffeln und Folgen