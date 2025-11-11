Die sogenannte ReporterinJetzt kostenlos streamen
Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 8: Die sogenannte Reporterin
Folge 8: Die sogenannte Reporterin
42 Min.
Ab 12
Danny und Maria treffen bei einem Mordfall auf einen alt bekannten Serienkiller. Erin leidet in der Arbeit unter ihrer Chefin, die sie beobachtet und bevormundet. Jamie nimmt bei einem Überfall nicht nur die Übeltäter, sondern auch eine penetrante Reporterin fest, was die Aufmerksamkeit des Generalstaatsanwaltes erregt.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard
