Die Waffe aus dem East RiverJetzt kostenlos streamen
Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 4: Die Waffe aus dem East River
42 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Danny ist es leid, stets mit Mordfällen zu tun zu haben. So ergreift er mit Baez die Chance, im Vermisstenfall einer jungen New Yorkerin auf eigene Faust zu ermitteln. Währenddessen lässt Eddie ihren aus dem Gefängnis entlassenen Vater ohne Abstimmung mit Jamie in das eheliche Haus einziehen. Dieser zeigt sich vom unerwarteten Gast jedoch nur wenig begeistert.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren