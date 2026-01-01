Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 8: Die Spaßbremse
40 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Badillo und Eddie geraten sich ein weiteres Mal in die Haare, wodurch beide an der Sinnhaftigkeit ihrer Zusammenarbeit zu zweifeln beginnen. Erst Jamie gelingt es, Eddie ihrem Partner wieder näherzubringen. Derweil ist Erin schwer damit beschäftigt, ihre Karriere als Oberstaatsanwältin zu planen. Dabei muss sie sich eingestehen, welche Opfer ihr berufliches Engagement gefordert hat.
