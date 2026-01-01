Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Kabel EinsStaffel 12Folge 8vom 13.01.2026
Folge 8: Die Spaßbremse

40 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Badillo und Eddie geraten sich ein weiteres Mal in die Haare, wodurch beide an der Sinnhaftigkeit ihrer Zusammenarbeit zu zweifeln beginnen. Erst Jamie gelingt es, Eddie ihrem Partner wieder näherzubringen. Derweil ist Erin schwer damit beschäftigt, ihre Karriere als Oberstaatsanwältin zu planen. Dabei muss sie sich eingestehen, welche Opfer ihr berufliches Engagement gefordert hat.

