Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 1: Nachts durch die Stadt
41 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Eddie und Jamie kümmern sich um einen Fall von häuslicher Gewalt, der in Verbindung mit den Ermittlungen von Danny, Baez und Anthony steht. Dabei wird Jamie angeschossen und landet im Krankenhaus. Derweil mischen sich Frank und Erzbischof Kearns unter das Volk, um zu erfragen, wie die Bevölkerung zur Polizei steht. Erin bereitet ihre Kandidatur für das Amt der Bezirksstaatsanwältin vor und erhält unerwartete Unterstützung ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren