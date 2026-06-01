Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 10: Samstagsblues
42 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Danny und Gormley sind einem ehemaligen Ermittler auf der Spur, der herausfinden will, warum ein von ihm gefasster Krimineller wieder auf freiem Fuß ist. Jamie und Eddie bereiten sich indes auf einen Undercover-Einsatz vor.
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Blankenhorn, Craig & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick
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