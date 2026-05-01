Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 2: Rosa Nagellack
42 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Als ein Serienkiller erneut zuschlägt, schließen sich Danny und Baez mit Dannys ehemaligem Partner zusammen. Eddie stößt auf Gegenwind, als er einer Frau beisteht, die einen Sergeant der Vergewaltigung beschuldigt.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 8: Videorechte: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International), Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Blankenhorn, Craig & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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