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Blue Bloods - Crime Scene New York

Im Reich der Schatten

Kabel EinsStaffel 14Folge 6vom 27.05.2026
Im Reich der Schatten

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Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 6: Im Reich der Schatten

41 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Danny und Baez ermitteln in einem Mordfall, bei dem Voodoo im Spiel ist. Eddie und ein Kollege nehmen eine Elite-Schule unter die Lupe, deren Aufnahmebedingungen bestimmte Bewerber von Beginn an ausschließen.

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