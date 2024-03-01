Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 22vom 01.03.2024
Folge 22: Ein neues Leben

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Anlässlich eines bizarren Treffens der Fußpflegervereinigung lernen Bob und Margaret ein Paar kennen, das ganz begeistert von ihrem neuen Wohnort ist. Als Bob das Werbe-Video gesehen hat, ist auch er Feuer und Flamme.

RiC
