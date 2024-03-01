Bob und Margaret
Folge 23: Kleine Geheimnisse
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Margaret behandelt eine entfernte Bekannte und lässt sich dazu überreden, eine Art Tupperware-Party für sich und ihre Freundinnen zu organisieren. Doch schon bei der Vorbereitung hat Margaret Schwierigkeiten, überhaupt jemanden dafür zu begeistern.
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions