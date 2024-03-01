Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 23vom 01.03.2024
22 Min.
Ab 6

Margaret behandelt eine entfernte Bekannte und lässt sich dazu überreden, eine Art Tupperware-Party für sich und ihre Freundinnen zu organisieren. Doch schon bei der Vorbereitung hat Margaret Schwierigkeiten, überhaupt jemanden dafür zu begeistern.

