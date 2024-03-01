Bob und Margaret
Folge 24: Auf nach Holland
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Margaret beteiligt sich an einem Wettbewerb und gewinnt den ersten Preis: eine Fahrradtour durch Holland! Überrascht muss sie allerdings feststellen, dass Bob nicht sehr begeistert von der Reise ist und alle möglichen Ausflüchte sucht.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions