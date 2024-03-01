Bob und Margaret
Folge 25: Margaret auf Sendung
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Margaret hat jetzt eine eigene Ratgebersendung, "Mein Fuß tut weh!", beim örtlichen Radiosender. Da kaum jemand anruft, spricht sie über ihre Lieblingsinder. Deren Besitzer ist über die Schleichwerbung erfreut. Daraufhin bekommt Bob eine Idee.
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Bob und Margaret
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions