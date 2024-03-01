Bob und Margaret
Folge 26: Der Kunstgriff
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Auf dem Trödelmarkt kauft Bob seinen Nachbarn ein billiges Gemälde ab. Er hängt das Bild in die Praxis, als ein Patient das Gemälde sieht und einen Riesenwirbel darum macht. Es stellt sich heraus, dass das Bild Millionen wert sein könnte!
Copyrights:© 1998 Nelvana Ltd. / Snowden Fine Productions