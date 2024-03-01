Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 26vom 01.03.2024
Folge 26: Der Kunstgriff

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Auf dem Trödelmarkt kauft Bob seinen Nachbarn ein billiges Gemälde ab. Er hängt das Bild in die Praxis, als ein Patient das Gemälde sieht und einen Riesenwirbel darum macht. Es stellt sich heraus, dass das Bild Millionen wert sein könnte!

RiC
