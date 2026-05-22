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Bob's Burgers

Meditation und Explosion

ProSieben FUNStaffel 11Folge 19vom 22.05.2026
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Bob's Burgers

Folge 19: Meditation und Explosion

21 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Tina soll die Pflanzen von Rudys Vater gießen, während er verreist ist. Louise entdeckt in dessen Haus ein ganz besonderes Spielzeug: das Modell einer Brücke, die explodieren kann. Louise will Rudy überreden, die Brücke sofort in die Luft zu jagen, aber er lehnt ab. Daraufhin schmiedet sie einen gefährlichen Plan, um die Explosion doch noch miterleben zu können.

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