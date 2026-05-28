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ProSieben FUNStaffel 12Folge 11vom 28.05.2026
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Bob's Burgers

Folge 11: Bewertungen

21 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

Die Belcher-Kids sind irritiert, als sie beobachten, dass sich ihre Lehrer plötzlich merkwürdig benehmen. Sie sind freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit. Eine Durchsage von Mr. Frond klärt die Ursache auf: Die Schüler müssen zum ersten Mal ihre Klassenlehrer bewerten und sollen hierbei nicht mit Kritik sparen. Die beste Lehrkraft erhält einen Preis.

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