Die Fähre, der Bob und die LindaJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 12: Die Fähre, der Bob und die Linda
21 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Der Valentinstag steht vor der Tür: Eine Kundin, die ebenfalls ein Restaurant besitzt, lädt Bob und Linda spontan zu einer privaten Feier ein. Gemeinsam will das Paar mit der Fähre zu King's Head Island übersetzen. In der Zwischenzeit passt Jen auf die Kinder auf. Louise schmiedet gemeinsam mit ihren Geschwistern einen Plan, um heimlich an Süßigkeiten zu kommen.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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