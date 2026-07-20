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Bob's Burgers

These Boots Are Made for Stalking

ProSieben FUNStaffel 13Folge 14vom 20.07.2026
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Bob's Burgers

Folge 14: These Boots Are Made for Stalking

21 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

Tina bedient eine Gruppe von Jugendlichen im Restaurant ihres Vaters und fasst daraufhin einen kühnen Plan: Sie will lernen, genauso cool zu sein wie sie, um irgendwann Teil der Clique zu werden. Hilfe erhält sie von ihrer Mutter, die Tina erst einmal ein angemessenes Outfit kauft.

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