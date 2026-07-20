These Boots Are Made for StalkingJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 14: These Boots Are Made for Stalking
21 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Tina bedient eine Gruppe von Jugendlichen im Restaurant ihres Vaters und fasst daraufhin einen kühnen Plan: Sie will lernen, genauso cool zu sein wie sie, um irgendwann Teil der Clique zu werden. Hilfe erhält sie von ihrer Mutter, die Tina erst einmal ein angemessenes Outfit kauft.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television & © Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television
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