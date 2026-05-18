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Bob's Burgers

Mission Impossi-Bob

ProSieben FUNStaffel 14Folge 11vom 18.05.2026
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Bob's Burgers

Folge 11: Mission Impossi-Bob

21 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Während Gene an seinen Mathehausaufgaben verzweifelt, erhält Bob einen Anruf von Teddy. Er braucht Bobs Hilfe, weil er irgendwo festsitzt. Leider kann er nur schwer erklären, wo er ist und wie er in die missliche Lage geraten ist. Obwohl die Situation ausweglos erscheint, macht sich Bob auf den Weg, um seinen Freund zu suchen.

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