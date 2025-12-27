Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Body Fixers - Die Beauty Profis

Von der Drag-Queen zum Dandy

sixxStaffel 1Folge 1vom 03.01.2026
Von der Drag-Queen zum Dandy

Von der Drag-Queen zum DandyJetzt kostenlos streamen

Body Fixers - Die Beauty Profis

Folge 1: Von der Drag-Queen zum Dandy

43 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Die Body Fixers öffnen die Pforten für ihre "Patienten": Den Anfang macht Beatrice, deren Haare nach einer schief gelaufenen Behandlung zuhause nun geschmolzen sind. Drag Queen Eddie braucht hingegen ein paar Tipps, um wieder maskuliner auszusehen. Und: Henry kommt mit entzündeten Lippen ins Studio - er hat die kürzlich eingesetzten Lip Filler nicht vertragen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Body Fixers - Die Beauty Profis
sixx
Body Fixers - Die Beauty Profis

Body Fixers - Die Beauty Profis

Alle 1 Staffeln und Folgen