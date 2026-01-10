Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 4vom 10.01.2026
44 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Rapper Bradley will groß rauskommen, Trends setzen und die Stilikone seiner Generation werden. Ein Besuch bei den Body Fixers soll all das möglich machen - er bekommt regenbogenfarbenes Haar und farblich passende Augenbrauen. Hanna hat ein anderes haariges Problem: Bauch, Brust und Gesicht sind stark behaart und sie hatte deshalb auch noch nie einen Freund. Dr. Esho beginnt mit der Laserdepilation.

