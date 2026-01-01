Von Coco the Clown zu Coco ChanelJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Von Coco the Clown zu Coco Chanel
44 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Die Body Fixers begrüßen heute eine Drag Queen namens Gypsy, die sich sehnlichst ein komplettes Umstyling wünscht. Momentan gleicht ihr Gesicht dem eines Clowns, der sich schon länger nicht mehr abgeschminkt hat. Gypsy wünscht sich ein Make-Over, das sie weiblicher aussehen lässt und gleichzeitig ihren Glamour-Faktor betont.
