Böse Stiefmütter
Folge vom 28.06.2018: Die Wiederholungstäterin
Folge vom 28.06.2018
Nach ihrer Scheidung bleiben Bob und Rose Harris weiterhin Freunde und erziehen ihre Kinder in gegenseitigem Einvernehmen. Doch nachdem Noah, Bethany und Haden ausgezogen sind, sehnt sich Bob nach einer Gefährtin. Er findet sie in Colleen Batten, die er schon als Teenager kannte. Colleen ist Witwe und wie Bob Ende 40. Schon bald werden die beiden ein Paar. Bob ist ganz vernarrt in Colleen, doch seine Familie sieht sie in einem anderen Licht. Colleens widersprüchliche Geschichten über den Tod ihres zweiten Gatten sind beunruhigend. Hat sie ihn tatsächlich aus Notwehr getötet? Oder ist Colleen eine kaltblütige Mörderin und große Gefahr für Bob und seine Kinder?
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
