Böse Stiefmütter
Folge vom 05.07.2018: Ritt in den Tod
44 Min.Folge vom 05.07.2018Ab 12
Larry McNabney ist erfolgreicher Anwalt in Reno und hat fünf Kinder, drei leibliche und zwei adoptierte, die er über alles liebt. Nach einer Auszeit in den Bergen eröffnet er eine neue Kanzlei in Las Vegas und stellt die attraktive Elisa als Anwaltsgehilfin ein. Larry ist von der 28-Jährigen begeistert und verlässt seine Frau Cheryl nur zwei Monate später, um mit ihr zusammenzuziehen. Nun hat Elisa die Fäden in der Hand und kontrolliert Larrys ganzes Leben. Doch die Verbindungen zu seiner Vergangenheit, vor allem zu Cheryls Töchtern, sind ihr ein Dorn im Auge. Für Elisa sind die Mädchen eine permanente Bedrohung, die sie mit allen Mitteln aus dem Weg räumen will.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
12
