Bones - Die Knochenjägerin
Folge 15: Die Liebe und die Dunkelheit
42 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Sweets sitzt in der U-Bahn, als der Tunnel plötzlich von Wassermassen überflutet wird und die Bahn aus den Gleisen geschleudert wird. In den Fluten wird eine Leiche entdeckt. Brennan erkennt noch am Fundort, dass es sich um die Überreste eines Mannes handelt, der seit ungefähr einer Woche tot sei. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass sich das Opfer einer Operation unterzogen hat, die Blinden die Sehkraft wiedergeben soll.
Bones - Die Knochenjägerin
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
