Das Skelett in der GasseJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 12: Das Skelett in der Gasse
41 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
In einer dunklen Gasse wird eine Leiche gefunden. Handelt es sich um Selbstmord? Booth hat Zweifel und bittet deshalb Dr. Brennan, einen Blick auf die sterblichen Überreste zu werfen.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
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