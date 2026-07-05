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Bones - Die Knochenjägerin

Das Skelett in der Gasse

ATV 2Staffel 1Folge 12vom 05.07.2026
Das Skelett in der Gasse

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 12: Das Skelett in der Gasse

41 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12

In einer dunklen Gasse wird eine Leiche gefunden. Handelt es sich um Selbstmord? Booth hat Zweifel und bittet deshalb Dr. Brennan, einen Blick auf die sterblichen Überreste zu werfen.

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