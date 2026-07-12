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Bones - Die Knochenjägerin

Der Mann im Gras

ATV 2Staffel 1Folge 14vom 12.07.2026
Der Mann im Gras

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 14: Der Mann im Gras

43 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Auf einem Golfplatz stürzt ein Flugzeug der Regierung ab. Auf der Passagierliste finden sich vier hochrangige Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes und ein chinesischer Diplomat. Bones und ihr Team finden im Wrack zudem einen weiteren Passagier, der allerdings nicht auf der Liste vermerkt ist ...

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