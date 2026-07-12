Bones - Die Knochenjägerin
Folge 14: Der Mann im Gras
43 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Auf einem Golfplatz stürzt ein Flugzeug der Regierung ab. Auf der Passagierliste finden sich vier hochrangige Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes und ein chinesischer Diplomat. Bones und ihr Team finden im Wrack zudem einen weiteren Passagier, der allerdings nicht auf der Liste vermerkt ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen