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Bones - Die Knochenjägerin

Der Mann in der Todeszelle

ATV 2Staffel 1Folge 7vom 28.06.2026
Der Mann in der Todeszelle

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 7: Der Mann in der Todeszelle

42 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12

Booth wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Vor sieben Jahren hat er einen Mann wegen Mordes an einer 17-Jährigen ins Gefängnis gebracht. Wenige Stunden vor der Hinrichtung meldet sich dessen Anwältin und bittet Booth, seine Aussage zu überdenken. Bones checkt zudem die Röntgenbilder der Gerichtsmedizin und stößt auf Ungereimtheiten ...

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