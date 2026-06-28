Der Mann in der TodeszelleJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 7: Der Mann in der Todeszelle
42 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12
Booth wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Vor sieben Jahren hat er einen Mann wegen Mordes an einer 17-Jährigen ins Gefängnis gebracht. Wenige Stunden vor der Hinrichtung meldet sich dessen Anwältin und bittet Booth, seine Aussage zu überdenken. Bones checkt zudem die Röntgenbilder der Gerichtsmedizin und stößt auf Ungereimtheiten ...
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
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