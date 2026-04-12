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Bones - Die Knochenjägerin

Diesseits und jenseits und nicht immer real

ATV 2Staffel 10Folge 12vom 12.04.2026
Diesseits und jenseits und nicht immer real

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 12: Diesseits und jenseits und nicht immer real

42 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

In einem hohlen Baumstamm werden menschliche Überreste gefunden. Die DNA-Spuren führen Brennan und ihr Team zu Justine Simmons, einer lokalen Wahrsagerin, die erst zwei Wochen nach ihrem Tod von ihrem Vater als vermisst gemeldet worden ist. Einen sachdienlichen Hinweis in dem Fall liefert ein Blick auf das Konto der Toten: Justine hat offenbar viele ihrer Kunden mit großen Geldsummen erpresst ...

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