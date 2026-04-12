Diesseits und jenseits und nicht immer realJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 12: Diesseits und jenseits und nicht immer real
42 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
In einem hohlen Baumstamm werden menschliche Überreste gefunden. Die DNA-Spuren führen Brennan und ihr Team zu Justine Simmons, einer lokalen Wahrsagerin, die erst zwei Wochen nach ihrem Tod von ihrem Vater als vermisst gemeldet worden ist. Einen sachdienlichen Hinweis in dem Fall liefert ein Blick auf das Konto der Toten: Justine hat offenbar viele ihrer Kunden mit großen Geldsummen erpresst ...
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 10-11: Walt Disney Company Germany GmbH
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