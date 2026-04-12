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Bones - Die Knochenjägerin

Ein Raum mit Büchern und ein Körper ohne Seele

ATV 2Staffel 10Folge 6vom 12.04.2026
Ein Raum mit Büchern und ein Körper ohne Seele

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 6: Ein Raum mit Büchern und ein Körper ohne Seele

42 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

In einer verlassenen Buchhandlung werden sterbliche Überreste gefunden. Bones und ihre Kollegen analysieren die Leichenteile und stellen fest, dass sie von der Lehrerin Mia Ferrara stammen. Hauptverdächtig in dem Mordfall ist deren Freund Hunter Ellis, der sie offenbar regelmäßig betrogen hat.

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