Ein Raum mit Büchern und ein Körper ohne SeeleJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 6: Ein Raum mit Büchern und ein Körper ohne Seele
42 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
In einer verlassenen Buchhandlung werden sterbliche Überreste gefunden. Bones und ihre Kollegen analysieren die Leichenteile und stellen fest, dass sie von der Lehrerin Mia Ferrara stammen. Hauptverdächtig in dem Mordfall ist deren Freund Hunter Ellis, der sie offenbar regelmäßig betrogen hat.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-6, Season 8-11: Walt Disney Company Germany GmbH
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