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Bones - Die Knochenjägerin

Die verlorene Liebe im fremden Land

ATV 2Staffel 10Folge 9vom 15.02.2024
Die verlorene Liebe im fremden Land

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 9: Die verlorene Liebe im fremden Land

42 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12

Das Team des Jeffersonian Institute wird mit der Obduktion einer verwesten Leiche beauftragt, die auf einem Feld gefunden wurde. Brennan kann auf den ersten Blick erkennen, dass es sich um eine Asiatin handelt. Angela versucht indes, mithilfe einer Gesichtsrekonstruktion die Identität der Frau zu klären - jedoch ohne Erfolg. Erst die teure Armbanduhr am Handgelenk des Opfers liefert den entscheidenden Hinweis.

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