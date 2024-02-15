Die verlorene Liebe im fremden LandJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 9: Die verlorene Liebe im fremden Land
42 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12
Das Team des Jeffersonian Institute wird mit der Obduktion einer verwesten Leiche beauftragt, die auf einem Feld gefunden wurde. Brennan kann auf den ersten Blick erkennen, dass es sich um eine Asiatin handelt. Angela versucht indes, mithilfe einer Gesichtsrekonstruktion die Identität der Frau zu klären - jedoch ohne Erfolg. Erst die teure Armbanduhr am Handgelenk des Opfers liefert den entscheidenden Hinweis.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen