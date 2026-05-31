Die Sünde im Secret ServiceJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 17: Die Sünde im Secret Service
42 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 16
Die forensische Anthropologin Dr. Temperance Brennan - genannt "Bones" - ist eine brillante Wissenschaftlerin, die gemeinsam mit dem Ermittler Seeley Booth am Jeffersonian Institute in Washington Mordfälle und Verbrechen untersucht, in denen meist nur ein paar Knochen übrig sind. So erfolgreich sie in ihrem Job ist - ihr Privatleben stellt sie immer wieder vor neue Herausforderungen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen