Der Gegner des Gelehrten und die GletscherspalteJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 20: Der Gegner des Gelehrten und die Gletscherspalte
43 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Die forensische Anthropologin Dr. Temperance Brennan - genannt "Bones" - ist eine brillante Wissenschaftlerin, die gemeinsam mit dem Ermittler Seeley Booth am Jeffersonian Institute in Washington Mordfälle und Verbrechen untersucht, in denen meist nur ein paar Knochen übrig sind. So erfolgreich sie in ihrem Job ist - ihr Privatleben stellt sie immer wieder vor neue Herausforderungen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen