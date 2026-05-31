Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Der Gegner des Gelehrten und die Gletscherspalte

ATV 2Staffel 11Folge 20vom 31.05.2026
Der Gegner des Gelehrten und die Gletscherspalte

Der Gegner des Gelehrten und die GletscherspalteJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 20: Der Gegner des Gelehrten und die Gletscherspalte

43 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Die forensische Anthropologin Dr. Temperance Brennan - genannt "Bones" - ist eine brillante Wissenschaftlerin, die gemeinsam mit dem Ermittler Seeley Booth am Jeffersonian Institute in Washington Mordfälle und Verbrechen untersucht, in denen meist nur ein paar Knochen übrig sind. So erfolgreich sie in ihrem Job ist - ihr Privatleben stellt sie immer wieder vor neue Herausforderungen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 1 Staffeln und Folgen