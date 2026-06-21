Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Tief gesunken und tief gefallen

ATV 2Staffel 12Folge 10vom 21.06.2026
Tief gesunken und tief gefallen

Tief gesunken und tief gefallenJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 10: Tief gesunken und tief gefallen

42 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Ein Autofahrer erlebt auf einer abgelegenen Landstraße seinen schlimmsten Albtraum: Von einer Brücke fällt ihm eine Leiche direkt auf die Windschutzscheibe. Brennan und ihre Kollegen am Jeffersonian Institute finden heraus, dass es sich bei dem Toten um den Geschäftsmann Ron Bergmann handelt. Letzterer hatte in letzter Zeit versucht, in der Filmindustrie Fuß zu fassen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen