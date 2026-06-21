Tief gesunken und tief gefallenJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 10: Tief gesunken und tief gefallen
42 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Ein Autofahrer erlebt auf einer abgelegenen Landstraße seinen schlimmsten Albtraum: Von einer Brücke fällt ihm eine Leiche direkt auf die Windschutzscheibe. Brennan und ihre Kollegen am Jeffersonian Institute finden heraus, dass es sich bei dem Toten um den Geschäftsmann Ron Bergmann handelt. Letzterer hatte in letzter Zeit versucht, in der Filmindustrie Fuß zu fassen.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen