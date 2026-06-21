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Bones - Die Knochenjägerin

Zeit der Liebe, Zeit der Gefahr (1)

ATV 2Staffel 12Folge 11vom 21.06.2026
Zeit der Liebe, Zeit der Gefahr (1)

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 11: Zeit der Liebe, Zeit der Gefahr (1)

43 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Eigentlich haben Brennan und ihr Team keine Zeit für einen neuen Mordfall: Cams und Arastoos Heirat steht vor der Tür, und Zacks lebenslange Haft im Gefängnis muss dringend verhindert werden. Doch als bekannt wird, dass Kovac erneut getötet hat, müssen alle ihre Pläne ändern. Der Killer ist verantwortlich für den Tod von Brennans Vater und befindet sich nun auf einem blutigen Rachefeldzug gegen das gesamte Team des Jeffersonian.

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