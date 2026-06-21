Zeit der Liebe, Zeit der Gefahr (1)Jetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 11: Zeit der Liebe, Zeit der Gefahr (1)
43 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Eigentlich haben Brennan und ihr Team keine Zeit für einen neuen Mordfall: Cams und Arastoos Heirat steht vor der Tür, und Zacks lebenslange Haft im Gefängnis muss dringend verhindert werden. Doch als bekannt wird, dass Kovac erneut getötet hat, müssen alle ihre Pläne ändern. Der Killer ist verantwortlich für den Tod von Brennans Vater und befindet sich nun auf einem blutigen Rachefeldzug gegen das gesamte Team des Jeffersonian.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen