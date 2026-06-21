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Bones - Die Knochenjägerin

Zeit der Suche, Zeit des Abschieds (2)

ATV 2Staffel 12Folge 12vom 21.06.2026
Zeit der Suche, Zeit des Abschieds (2)

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 12: Zeit der Suche, Zeit des Abschieds (2)

43 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Auf Brennan und ihr Team wurde ein Bombenanschlag verübt und es ist sehr wahrscheinlich, dass der kaltblütige Mörder Kovac dahintersteckt. Besonders hart hat es Brennan erwischt: Sie kann sich plötzlich an große Teile ihrer Vergangenheit nicht mehr erinnern. Und dabei war sie kurz vor der Detonation der Bombe auf ein wichtiges Indiz bei der Jagd auf Kovac gestoßen.

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