Zeit der Suche, Zeit des Abschieds (2)Jetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 12: Zeit der Suche, Zeit des Abschieds (2)
43 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Auf Brennan und ihr Team wurde ein Bombenanschlag verübt und es ist sehr wahrscheinlich, dass der kaltblütige Mörder Kovac dahintersteckt. Besonders hart hat es Brennan erwischt: Sie kann sich plötzlich an große Teile ihrer Vergangenheit nicht mehr erinnern. Und dabei war sie kurz vor der Detonation der Bombe auf ein wichtiges Indiz bei der Jagd auf Kovac gestoßen.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
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