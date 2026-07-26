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Bones - Die Knochenjägerin

Ein Toter auf den Gleisen

ATV 2Staffel 2Folge 1vom 26.07.2026
Ein Toter auf den Gleisen

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 1: Ein Toter auf den Gleisen

42 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Ein Auto, das auf den Gleisen abgestellt wurde, wird von einem Zug erfasst; bei der Kollision entgleist der Zug. Unter den Toten ist auch eine Senatorin, was das FBI auf den Plan ruft. Der Tote in dem abgestellten Fahrzeug ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Booth bittet daraufhin Dr. Brennan und ihr Team um Hilfe.

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