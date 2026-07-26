Ein Toter auf den GleisenJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 1: Ein Toter auf den Gleisen
42 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Ein Auto, das auf den Gleisen abgestellt wurde, wird von einem Zug erfasst; bei der Kollision entgleist der Zug. Unter den Toten ist auch eine Senatorin, was das FBI auf den Plan ruft. Der Tote in dem abgestellten Fahrzeug ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Booth bittet daraufhin Dr. Brennan und ihr Team um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
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