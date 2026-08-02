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Bones - Die Knochenjägerin

Die kopflose Hexe im Wald

ATV 2Staffel 2Folge 10vom 02.08.2026
Die kopflose Hexe im Wald

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 10: Die kopflose Hexe im Wald

43 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

In einem Wald wird die kopflose Leiche eines Mannes entdeckt, sowie eine Videokamera, die noch Dokumentaraufnahmen enthält. Während Angela das Filmmaterial rekonstruiert, identifiziert Brennan den Toten als Graham Hastings. Graham war Filmstudent und verschwand vor einem Jahr, als er einen Film über die Legende von Maggie Cinders drehen wollte: Sie soll im 18. Jahrhundert in dem Wald, in dem man Graham fand, geköpft worden sein und seither dort als Geist ihr Unwesen treiben.

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