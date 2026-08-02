Die kopflose Hexe im WaldJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 10: Die kopflose Hexe im Wald
43 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
In einem Wald wird die kopflose Leiche eines Mannes entdeckt, sowie eine Videokamera, die noch Dokumentaraufnahmen enthält. Während Angela das Filmmaterial rekonstruiert, identifiziert Brennan den Toten als Graham Hastings. Graham war Filmstudent und verschwand vor einem Jahr, als er einen Film über die Legende von Maggie Cinders drehen wollte: Sie soll im 18. Jahrhundert in dem Wald, in dem man Graham fand, geköpft worden sein und seither dort als Geist ihr Unwesen treiben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen