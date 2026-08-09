Bones - Die Knochenjägerin
Folge 11: Ein Verräter im Feuer
40 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Auf dem Dach eines Hotels wird die verbrannte Leiche eines ehemaligen FBI-Agenten entdeckt. Kurz darauf erfährt Bones von ihrem Bruder, dass sie beide nach Ansicht ihres untergetauchten Vaters in Gefahr sind. Booth und Bones finden heraus, dass es zwischen dem Toten und Bones' Vater einen Zusammenhang gibt, denn letzterer hat offenbar Beweise dafür, dass der Tote Mitglied einer korrupten FBI-Einheit war. Doch dann wird Booth vom Dienst suspendiert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen