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Bones - Die Knochenjägerin

Ein Verräter im Feuer

ATV 2Staffel 2Folge 11vom 09.08.2026
Ein Verräter im Feuer

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 11: Ein Verräter im Feuer

40 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Auf dem Dach eines Hotels wird die verbrannte Leiche eines ehemaligen FBI-Agenten entdeckt. Kurz darauf erfährt Bones von ihrem Bruder, dass sie beide nach Ansicht ihres untergetauchten Vaters in Gefahr sind. Booth und Bones finden heraus, dass es zwischen dem Toten und Bones' Vater einen Zusammenhang gibt, denn letzterer hat offenbar Beweise dafür, dass der Tote Mitglied einer korrupten FBI-Einheit war. Doch dann wird Booth vom Dienst suspendiert.

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