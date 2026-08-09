Der Mann aus dem GefängnisJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 12: Der Mann aus dem Gefängnis
41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Bei einem Brand in einem Gefängnis starb einer der Insassen. Entgegen erster Annahmen handelt es sich bei der Leiche aber nicht um den Serienkiller Howard Epps. Vielmehr hat Epps das Feuer dazu benutzt, um zu fliehen und einen Rachefeldzug gegen Brennan und Booth zu starten, die ihn damals überführt hatten. Es beginnt ein tödliches Spiel, denn während er seine nächsten Opfer ins Visier nimmt, schickt er Brennan gleichzeitig verschlüsselte Hinweise, die zu ihm führen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen