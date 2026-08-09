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Bones - Die Knochenjägerin

Der Mann aus dem Gefängnis

ATV 2Staffel 2Folge 12vom 09.08.2026
Der Mann aus dem Gefängnis

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 12: Der Mann aus dem Gefängnis

41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Bei einem Brand in einem Gefängnis starb einer der Insassen. Entgegen erster Annahmen handelt es sich bei der Leiche aber nicht um den Serienkiller Howard Epps. Vielmehr hat Epps das Feuer dazu benutzt, um zu fliehen und einen Rachefeldzug gegen Brennan und Booth zu starten, die ihn damals überführt hatten. Es beginnt ein tödliches Spiel, denn während er seine nächsten Opfer ins Visier nimmt, schickt er Brennan gleichzeitig verschlüsselte Hinweise, die zu ihm führen.

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