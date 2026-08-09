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Bones - Die Knochenjägerin

Die junge Frau im Alligator

ATV 2Staffel 2Folge 13vom 09.08.2026
Die junge Frau im Alligator

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 13: Die junge Frau im Alligator

43 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Booth wird vom Dienst suspendiert, weil er aus Frust auf einen Eiswagen geschossen hat. Während er eine Therapie machen muss, untersucht Brennan mit ihrem neuen FBI-Partner Sully den Tod einer Studentin in Florida. Die Überreste des Opfers wurden in einem Alligator gefunden. Da die Frau kurz vor ihrem Tod auf einer Pornoseite im Internet zu sehen war, gerät der Betreiber der Webseite in Verdacht. Aber als dieser dann selbst ermordet wird, führt die Spur zu einem Prediger.

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