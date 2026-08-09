Die junge Frau im AlligatorJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 13: Die junge Frau im Alligator
43 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Booth wird vom Dienst suspendiert, weil er aus Frust auf einen Eiswagen geschossen hat. Während er eine Therapie machen muss, untersucht Brennan mit ihrem neuen FBI-Partner Sully den Tod einer Studentin in Florida. Die Überreste des Opfers wurden in einem Alligator gefunden. Da die Frau kurz vor ihrem Tod auf einer Pornoseite im Internet zu sehen war, gerät der Betreiber der Webseite in Verdacht. Aber als dieser dann selbst ermordet wird, führt die Spur zu einem Prediger.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen