Das Recht und die BefangenheitJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 14: Das Recht und die Befangenheit
42 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Booth und Brennan untersuchen den Tod von Terry Bancroft, einem wichtigen Investor des Jeffersonian. Um wie gewohnt an der Ermitllung mitwirken zu können, verschweigt Hodgins nicht nur, dass er das Opfer kannte, sondern auch, dass er mit dessen Frau Clarissa früher liiert war. So finden Booth und Brennans Team zwar schließlich heraus, wer Bancroft ermordet hat, drohen den Prozess vor Gericht aber zu verlieren, als Hodgins' Verstrickung in den Fall bekannt wird ...
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen