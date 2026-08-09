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Bones - Die Knochenjägerin

Das Recht und die Befangenheit

ATV 2Staffel 2Folge 14vom 09.08.2026
Das Recht und die Befangenheit

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 14: Das Recht und die Befangenheit

42 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Booth und Brennan untersuchen den Tod von Terry Bancroft, einem wichtigen Investor des Jeffersonian. Um wie gewohnt an der Ermitllung mitwirken zu können, verschweigt Hodgins nicht nur, dass er das Opfer kannte, sondern auch, dass er mit dessen Frau Clarissa früher liiert war. So finden Booth und Brennans Team zwar schließlich heraus, wer Bancroft ermordet hat, drohen den Prozess vor Gericht aber zu verlieren, als Hodgins' Verstrickung in den Fall bekannt wird ...

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