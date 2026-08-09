Drei Morde, wie sie im Buche stehenJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 15: Drei Morde, wie sie im Buche stehen
42 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Brennans neuer Krimi verkauft sich sehr gut. Booth beobachtet skeptisch, wie viel Zeit Brennan in die Vermarktung ihres Buches und auch in ihre Beziehung mit Sully investiert. Doch als im Jachthafen eine Leiche entdeckt wird, widmet sich Brennan wieder ganz der Arbeit. Denn je mehr sie und Booth über den Mord erfahren, desto mehr ähnelt der Fall dem aus Brennans neuem Roman. Dann taucht noch eine Leiche auf, und wieder scheint der Täter Brennans Buch kopiert zu haben.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen