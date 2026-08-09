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Bones - Die Knochenjägerin

Drei Morde, wie sie im Buche stehen

ATV 2Staffel 2Folge 15vom 09.08.2026
Drei Morde, wie sie im Buche stehen

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 15: Drei Morde, wie sie im Buche stehen

42 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Brennans neuer Krimi verkauft sich sehr gut. Booth beobachtet skeptisch, wie viel Zeit Brennan in die Vermarktung ihres Buches und auch in ihre Beziehung mit Sully investiert. Doch als im Jachthafen eine Leiche entdeckt wird, widmet sich Brennan wieder ganz der Arbeit. Denn je mehr sie und Booth über den Mord erfahren, desto mehr ähnelt der Fall dem aus Brennans neuem Roman. Dann taucht noch eine Leiche auf, und wieder scheint der Täter Brennans Buch kopiert zu haben.

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