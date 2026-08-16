Eine knochenlose Braut im FlussJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 16: Eine knochenlose Braut im Fluss
41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Brennan muss ihren Urlaub mit Sully abbrechen, weil Booth ihre Hilfe braucht: In einem See wurde eine Frauenleiche entdeckt, der das Skelett entfernt wurde - bis auf einen kleinen Knochenrest, den der Täter übersehen hat. Bei der Toten handelt es sich um eine Chinesin, die in die USA kam, um eine von einer Agentur vermittelte Ehe einzugehen. Doch laut ihres Verlobten war die Heirat längst abgesagt ...
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen