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Bones - Die Knochenjägerin

Eine knochenlose Braut im Fluss

ATV 2Staffel 2Folge 16vom 16.08.2026
Eine knochenlose Braut im Fluss

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 16: Eine knochenlose Braut im Fluss

41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Brennan muss ihren Urlaub mit Sully abbrechen, weil Booth ihre Hilfe braucht: In einem See wurde eine Frauenleiche entdeckt, der das Skelett entfernt wurde - bis auf einen kleinen Knochenrest, den der Täter übersehen hat. Bei der Toten handelt es sich um eine Chinesin, die in die USA kam, um eine von einer Agentur vermittelte Ehe einzugehen. Doch laut ihres Verlobten war die Heirat längst abgesagt ...

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